Cirurgião Plástico alerta que as novas tendências dos Lábios do Diabo

No passado já teve outras bizarrices estéticas, no Japão e na Coréia o preenchimento era realizado com soro fisiológico que deixavam a aparência da testa e face com pequenas protuberâncias, eram bastante utilizadas pelas pessoas para irem a uma festa e tinham a durabilidade de apenas duas horas.

O Devil Lips ou os lábios do diabo parece que virou moda na Rússia e causa preocupação. “Essa novidade é ruim e os interessados tem que estar alerta, pois embora esse preenchimento labial não seja permanente quando realizado com ácido hialurônico pode durar de 6 meses até 2 anos, ou seja, causa um efeito prolongado, ” alerta o Cirurgião Plástico Dr. Marco Cassol.

Outra questão importante é que essas pequenas irregularidades nos lábios podem ficar mesmo depois deste período. “E as bizarrices do mundo da estética não acabam, essa nova moda que parecem com lábios do “demônio” ou em formato de estrelas deixam a aparência completamente disforme e assimétricas, ” afirma o Cassol

Dr. Marco Cassol, cirurgião plástico. Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica (ASPS) e da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS) com mais de 20 anos de experiência. É formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Especialista em plástica facial.