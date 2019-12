Pastor morre durante oração em serra de difícil acesso

Um pastor morreu em um monte de difícil acesso, em Cuité, Curimataú Paraibano.

O pastor foi identificado como José Aparecido Ferreira, 63 anos. Ele era natural do município de Jaçanã, no Rio Grande do Norte. Ele morreu por volta das 5h da manhã, enquanto fazia uma oração.

De acordo com um membro da igreja que acompanhava o pastor no local, ele começou a passar mal durante uma oração e faleceu no local. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e constatou o óbito.

A Polícia Militar isolou o local até a chegada da perícia. Familiares da vítima também estiveram no local.

Essa publicação tem como fonte original:Riacho em Foco